Тернопільських поліцейських навчали надавати психологічну допомогу у екстремальних ситуаціях

Спеціальні навчання, спрямовані на формування навиків з управління стресу у дорослих, продовжують проводити психологи для тернопільських поліцейських. Заняття відбуваються у межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яку координує Офіс першої леді Олени Зеленської та МОЗ України.

Алгоритм дій поліціянтів по наданню психологічної допомоги та підтримки громадян під час екстремальних ситуацій пов’язаних з військовими діями – така тематика тренінгових занять для працівників тернопільської поліції , які виконуватимуть спеціальні завдання на деокупованих територіях.

Поліцейський психолог Алла Круть провела для колег практичні вправи, які формують основні навики та побудують вміння психологічної саморегуляції під час нетипових екстремальних ситуацій. Вона сформулювала корисні поради, як опанувати себе в критичних умовах та підтримати тих, хто поруч.

Окремо психологиня торкнулася рекомендацій по роботі з населенням. Увагу слухачів тренінгу було приділено формуванню вмінь надання повноцінної та ефективної підтримки громадянам різних вікових категорій, зокрема дітям та особам похилого віку, чиє психічне здоров’я зазнало шкоди через війну.