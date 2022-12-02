Тернопільські оперативники затримали шахрая, котрий за підробленими документами орендував автомобілі, а згодом перепродував їх

За шахрайські дії його розшукували оперативники Київщини, Одещини, Харківщини, Чернівеччини, Черкащини та інших регіонів. Затримали 44-річного жителя Черкаської області оперативники Тернопільського районного управління поліції. Заволодіти чужою автівкою зловмисникові правоохоронці завадили, натомість дізнавачі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу.

Розшуківці Тернопільського райуправління поліції отримали оперативну інформацію про те, що до обласного центру приїхала особа, схожа на зловмисника, який фігурує у багатьох кримінальних провадженнях, розпочатих поліцейськими інших областей, і намагається взяти в оренду дороговартісний Mitsubishi Outlander, 2019 року випуску. В ході оперативних заходів зловмисника затримали. При собі у нього був підроблений паспорт.

Як відомо, шахрай, використовуючи підроблені документи, брав в оренду транспортні засоби, а згодом перепродував їх іншим людям, видаючи себе за власника.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в Чернівцях. У місцевих оперативників, як і в розшуківців інших областей до затриманого – чимало запитань.