70000 гривень зникло з банківського рахунку жительки краю

Жінка продавала через інтернет дитячий візок та натрапила на афериста, який привласнив її заощадження. Потерпіла розповіла, що до неї телефонував псевдопокупець для узгодження умов купівлі. Зловмисник надіслав їй фішингове посилання, за якими заявниця ввела свої банківські дані. Коли заявниця перевірила стан рахунку, то виявила, що невідомий чотирма транзакціями спустошив її електронний гаманець. За допомогою вона звернулася до поліцейських. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зазвичай посилання на фішингові ресурси надходить електронною поштою або у месенджерах. Такі ресурси можуть повністю копіювати дизайн інтернет-магазинів, банків, платформ оголошень, сервісів обміну валют, служб доставки тощо. За посиланням необхідно вказати дані банківської картки (номер та термін дії картки, PIN та СVV-код), а також конфіденційні дані будь-то дата народження, дівоче прізвище матері, логіни та паролі від різних ресурсів тощо. Аби не потрапити на гачок аферистів, поліція рекомендує громадянам:

- купувати товари лише на перевірених сайтах;

- не переходити за сумнівними посиланнями, надісланими сторонніми;

- уважно перевіряти URL-адресу, адже один зайвий символ на адресній панелі може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

- нікому не повідомляти дані карти, паролі та інші дані, що можуть використовуватися для підтвердження платежів.