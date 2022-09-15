Оплачуйте покупки в Інтернеті лише після отримання товару

Оперативно-розшукові заходи для розкриття шахрайства, пов’язаного з купівлею товару в Інтернеті, проводять співробітники Бережанського відділення поліції.

Потерпілий, 29-річний чоловік, хотів придбати військову форму. Оголошення про необхідний товар знайшов в одній із соцмереж. Зв’язався з продавцем, який пообіцяв переслати форму після оплати завдатку. Покупець перерахував йому 800 гривень.

Відтак продавець скинув потерпілому накладну нібито про відправлений товар та попросив його оплатити решта суми. Чоловік повірив та перечислив ще 2 000 гривень на рахунок незнайомця. Проте товару так і не дочекався і гроші йому теж не повернули, а псевдопродавець на зв’язок більше не виходив.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре застерігають жителів області від таких афер. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, інтернет-магазин, шукайте відгуки інших клієнтів, уважно перевіряйте банківські реквізити. Намагайтесь уникати передоплати при купівлі речей. Здійснюйте оплату по факту отримання товару, після його огляду та перевірки у відділенні пошти. Переписку з продавцем ведіть виключно на веб-сайті, де здійснюєте замовлення. Якщо спілкуєтеся через месенджери, не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають.

У випадку, якщо ви все-таки стали жертвою інтернет-шахраїв, слід максимально зафіксувати дані про них: скріншоти акаунтів, SMS-повідомлень, телефонних дзвінків, номери рахунків, на які здійснювались перекази тощо. Це допоможе правоохоронцям швидше вийти на слід аферистів.