Здійснюючи передоплату за товар – пам’ятайте про ймовірність бути ошуканим

Поліцейські вкотре попереджають: не замовляйте товар у неперевірених продавців, а оплату здійснюйте лише після отримання та перевірки бажаного майна.

Невідомі розміщують на різних інтернет-платформах оголошення про продаж різноманітного товару. Як правило, майно вони оцінюють за значно нижчою ціною від ринкової, тим самим заманюють покупців. Обов’язковою умовою являється передоплата, яка є головною ознакою злочинної пастки. Як тільки кошти надходять на рахунки аферистів, вони зникають із легко привласненими грішми.

Від такого роду злочину потерпіли й мешканці області. Житель Бережан переказав 15075 гривень за неіснуючий велосипед, мешканець Гусятинщини майже 20 000 гривень за дрова, краянка з Борщівшини 3500 гривень за телефон й жителька Бучача 1100 гривень за аналогічний товар. Кошти громадяни переказали самі, а бажаного майна так й не отримали.

Відомості про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції наголошують про прості правила, як не стати жертвами інтернет-шахраїв:

- перевіряйте інформацію про продавця, почитайте відгуки про нього в інтернеті;

- при надходженні товару перевірте його на пошті;

- використовуйте функцію післяоплати;

- не повідомляйте реквізити вашої картки, які маєте право знати лише Ви: термін дії карти, коди, одноразові паролі, які приходять на телефон.

У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтеся до поліції за номером «102»