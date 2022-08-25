Правоохоронці Тернопільщини отримали відзнаки

За сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення 31-ї річниці Незалежності України дванадцять поліцейських Тернопільщини отримали відзнаки.

Грамоти та подяки від голови Тернопільської ОВА та Обласної ради спецпризначенням РПОП, РПСПОП «Тернопіль» та КОРД вручив очільник Нацполіції краю Олександр Богомол. Генерал поліції відзначив листами подяками й поліцейських управління превентивної діяльності, слідчого управління та управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування.

Керівник побажав підлеглим у цей нелегкий для країни час з гордістю нести звання поліцейського.