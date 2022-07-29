Ремені безпеки в момент ДТП можуть врятувати життя

Двоє людей отримали травми, а один чоловік загинув – наслідки дорожньо-транспортних пригод, які слідчі Тернопільщини зареєстрували впродовж доби 29 липня.

На дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, у селі Горинка, не розминулися автомобіль ВАЗ-2106 та MAN. За попередньою інформацією, вантажівка рухалася головною дорогою, коли з другорядної виїхав легковий транспорт. Уникнути удару не вдалося. В результаті ДТП кермувальника ВАЗу госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

На Чортківщині водій автомобіля ЗАЗ-Таврія-1102 збив велосипедиста. Аварія трапилася в селі Іванівка. Кермувальник авто виїхав на смугу зустрічного руху та наїхав на велосипедиста. Після цього водій автівки не зупинився, а втік. Шістнадцятирічного хлопця госпіталізували до лікарні. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу порушника. Це – 23-річний односелець потерпілого.

Летально завершилася автопригода для жителя Чортківського району. Чоловік, керуючи автомобілем VOLKSWAGEN-T4 з причепом, не впорався з керуванням. Як результат – автівка виїхала за межі проїзної дороги на поле і перекинулася. Чоловік на момент ДТП не був пристебнутий ременями безпеки і від отриманих травм загинув на місці автопригоди. Даний факт внесений в ЄРДР згідно ч.2 ст.286 ККУ.