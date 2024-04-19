П’ятеро людей отримали травми в результаті двох ДТП на Тернопільщині

Порушення правил дорожнього руху та неуважність – одна з основних причин аварій, які реєструють працівники поліції.

18 квітня на дорогах області трапилося дві автопригоди, але до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості звернулося п’ятеро людей.

На автодорозі “Бучач-Чортків-Скала-Подільська” близько 7:40 водій вантажного автомобіля “ГАЗ 512″, здійснюючи маневр повороту ліворуч, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем “Opel Vectra”. На момент аварії в салоні легкового авто був водій та троє пасажирів. Їм усім надавали медичну допомогу.

Кермувальними попередньо тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Ще одна автопригода з травмованими трапилася того ж ранку між селом Ягільниця та Чортковом. Близько 10:00 водій автомобіля “Skoda”, здійснюючи розворот, не пропустив автомобіль «Volkswagen Passat», який рухався в попутному напрямку, та врізався у нього.

Унаслідок зіткнення водія із «Volkswagen Passat» госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

По обох автопригодах триває слідство.