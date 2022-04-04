Благодійний фонд «Тернопіль» надає активну допомогу та підтримує захисників України

З початком російської військової агресії проти України благодійний фонд «Тернопіль» активно долучається до допомоги тим, хто цього потребує. Фонд був заснований ще у 2002 році на базі громадської організації «Баскетбольний клуб «Тернопіль».

До війни учасників волонтерського руху згуртовувала любов до баскетболу, а тепер любов до України, бажання всіляко сприяти перемозі у війні з російськими окупантами.

Зі слів директора благодійного фонду «Тернопіль» Олександра Дробота, їхня команда приймає та розподіляє гуманітарну допомогу постраждалим від військової агресії, надає притулок вимушеним переселенцям, допомагає представникам бізнесу в умовах воєнного часу та підтримує тих, хто боронить нашу державу.

Гуманітарну допомогу від благодійного фонду отримали поліцейські Тернопільщини. Правоохоронцям волонтери передали два автомобілі високої прохідності, закупили на 200 тисяч гривень медичних препаратів, придбали 200 турнікетів, каремати, матраци, постільну білизну та інші необхідні речі.

За надану підтримку та розуміння керівник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол вручив подяки благодійному фонду «Тернопіль», а також президенту баскетбольного клубу «Тернопіль» Ігорю Комендату.

Вдячні благодійному фонду за допомогу і вимушені переселенці України. Одна із них – Ольга, яка разом із донькою Дариною евакуювалася із Сєвєродонецька, та знайшла тимчасовий прихисток у Тернополі.

Правоохоронці сподіваються на подальшу співпрацю з благодійним фондом «Тернопіль» заради спільної мети – перемоги над окупантами.