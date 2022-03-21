Трагічний випадок на Тернопільщині: від вогнепального поранення загинув співробітник управління поліції охорони Анатолій Адамов

Колектив Головного управління Національної поліції Тернопільщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Адамова, котрий трагічно загинув 19 березня у Чорткові після закінчення практичних навчань.

Співробітники управління поліції охорони в районному центрі проводили навчання з бойового злагодження дій.

Після тренувань й сталося непоправне – 27-річний поліцейський з необережності натиснув на курок вогнепальної зброї, внаслідок чого смертельне поранення отримав його колега – інспектор взводу охорони 43-річний Анатолій Адамов. Старшого лейтенанта було госпіталізовано, на жаль, лікарі виявилися безсилими.

Керівник Головного управління поліції Тернопільської області призначив службову перевірку для з’ясування обставин трагічного випадку. Слідчі ДБР розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Прощання із загиблим відбудеться сьогодні, 21 березня, о 12 годині в Будинку печалі по вулиці Тарнавського в обласному центрі. Похоронять Анатолія Адамова на Микулинецькому кладовищі.