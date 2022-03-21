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Поліцейські Тернопільщини отримали автомобілі від меценатів

Категорія: Тернопільщина

З перших днів війни жителі Тернопільщини активно допомагають бійцям, які стали на захист України. Спільними зусиллями небайдужих патріотів автомобілі для оборони держави отримали і працівники поліції краю.

Позашляховики високої прохідності поліцейські отримали за сприяння міського голови Тернополя Сергія Надала, очільника благодійного фонду “Твори добро” Ігоря Гуди, меценатів – Андрія Яреми, Юрія Ханіна, Ігоря Комендата, Віктора Іванова та керівників товариства “АВАКС ПРОФ”. Благодійники стверджують, що в такий нелегкий час допомагати захисникам повинен кожен свідомий громадянин.

Правоохоронці подякували їм за таку необхідну допомогу, зазначивши, що усі транспортні засоби служитимуть нашим захисникам при виконанні бойових завдань.

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