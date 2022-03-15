На Тернопільщині облаштовані пункти обігріву

Зорієнтувати людей на дорозі, вказати правильний шлях до того чи іншого місця, а також провести у місця обігріву – це одне із завдань, яке виконують працівники патрульної поліції Тернопільщини під час патрулювання автошляхів. Якщо ви за кермом впродовж кількох годин, втомилися чи потребуєте медичної допомоги, то вам варто заїхати у пункт обігріву, облаштований працівниками служби надзвичайних ситуацій.

“З моменту розгортання даного намету велика кількість громадян зупинялася тут, аби відпочити, уточнити маршрут свого руху. В наметі є дані про розміщення найближчих медзакладів чи інших пунктів обігріву. Тут можна погодувати дітей”, – розповідає начальник 20 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС в Тернопільській області Іван Поліщук.

Заїхати до пункту обігріву можна впродовж доби. Тут постійно є як працівники спецслужб, так і волонтери і представники служби автомобільних доріг. Допомагають і небайдужі громадяни, які щодня привозять на пункти обігріву продукти харчування та необхідні речі.

13 березня залишити домівку після обстрілу довелося родині із Краматорська. В дорозі вони уже третю добу. З дому взяли лише необхідні речі. Сергій вірить у перемогу і у швидке повернення назад – за кордон виїжджати не планують.

“Переживали, як воно буде по дорозі, але ми дуже здивовані – на постах нас запрошували поїсти, дають каву. В Павлограді на заправці ми хотіли купити пиріжки, але нам їх дали безкоштовно. Вся країна згуртована і нам приємно, що так зустрічають нас на цій землі. Країна не думала, що дійде до такого, світ не думав. Ми до останнього сиділи”.

Працівники поліції нагадують усім і про правила безпеки на дорозі, а також про блокпости. Будьте толерантними, не сваріться та дотримуйтеся черги при проїзді. Перевірка транспорту та документів – важливий етап у час війни.

“Патрульні наголошують громадянам бути пильними, не повідомляти у соцмережах інформацію про блокпости чи пересування військових чи спецтехніки. У разі виявлення підозрілих осіб чи транспортних засобів, негайно повідомляти у поліцію”, – звернулася до українців інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Тернопільській області катерина Метельська.