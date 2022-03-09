Україна стане непереможною, якщо не здаватися, не опускати руки, а спільно боротися за своє майбутнє

Війна в Україна об’єднала усіх людей. Не виключення і ветеранські спільноти. З перших днів бойових дій Громадська ветеранська організація «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України» почала робити усе можливе, аби забезпечити наших бійців медикаментами, військовою амуніцією та продуктами харчування. Допомагають тернополянам і люди з-за кордону.

“В нас є волонтери серед діаспори – в Італії, в Польщі, Франції, Англії, які у себе на місцях збирають гуманітарну допомогу. Перші вантажі, які вони передали – це було дитяче харчування, памперси, одяг”, – розповів керівник організації Зеновій Гладчук.

Проте основний акцент активісти роблять на зборі медикаментів для військових Збройних Сил та правоохоронних органів. Волонтери отримують як готові набори медикаментів, так і формують самостійно індивідуальні аптечки з отриманих ліків. Тут є і кровоспинні та обезболюючі препарати, джгути, бинти, йод та інші дезінфікуючі медикаменти. Допомагають волонтерам й працівники ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Тернопільській області».

“Аптечки ми маємо в наявності, а от ліки були не всі. Тому ми прийшли сюди, щоб повністю укомплектувати наші аптечки, щоб забезпечити бійців усіма необхідними засобами, – каже старша медсестра Олена Кравець.

“Ми складаємо подяку всім небайдужим людям, які нам допомагають – з Італії, з Англії, нашим братам з Польщі за допомогу. Це дуже суттєва підтримка для нас. Щиро дякуємо за підтримку, нехай Бог віддячить вам сторицею. Слава Україні”, – подякував меценатам член ГВО “Спілка бійців та волонтерів АТО “Сила України” Ярослав Гаврилюк.

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