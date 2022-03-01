Бажаючі патрулювати вулиці Тернополя й області можуть поповнити лави добровольців

Правоохоронці закликають небайдужих громадян долучатися до охорони громадського порядку разом із працівниками поліції, нацгвардії та іншими силовиии структурами. Основна мета – забезпечити спокій та безпеку наших громадян.

Всі бажаючі можуть приходити в «Український дім», що на бульварі Т.Шевченка. Там цілодобово проводять реєстрацію громадян та видають тимчасове посвідчення. При собі слід мати документ, який посвідчує особу.

Правоохоронці перед патрулюванням з проводять відповідний інструктаж з добровольцями із заходів безпеки. Зазначимо, що з 1 березня, патрулювання відбуватиметься в три зміни. Відповідно інструктажі будуть проводитися о 05:30, 13:30 та 21:30.

Добровольці допомагатимуть силовикам нести службу на блок-постах, патрулювати вулиці обласного центру, охороняти спецоб’єкти критичної інфраструктури.