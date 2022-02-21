У трьох автопригодах, які трапилися на дорогах Тернопільської області, травмувалося троє людей

18 лютого близько 18:30 в селі Озерна водій автомобіля ВАЗ 21093 збив пішохода – місцеву мешканку, 2008 року народження. За попередніми даними, дівчина йшла дорогою на зутріч транспортним засобам.

У результаті удару потерпілу доправили до лікарні. У неї перелом ноги, підозра на закриту черепно-мозкову травму та струс. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

У неділю, 20 лютого, на автодорозі Зарваниця-Бучач, в межах села Старі Петликівці, Чортківського району

водій мопеда виїхав за межі дороги та врізався в припаркований автомобіль марки Skoda. Кермувальник мототранспорту отримав тілесні ушкодження, але його не госпіталізовували. Попередньо, він сів за кермо в стані алкогольного сп’яніння.

За правопорушення мопедист відповідатиме згідно ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Того ж вечора під колесами невідомого автомобіля опинився житель Купчинецької територіальної громади. ДТП трапилася на дорозі Городище-Зарваниця-Бучач. За попередньою інформацією, на момент аварії потрепілий, 1963 року народження, знаходився на проїжджій частині дороги. Його госпіталізували. Автівка, яка, ймовірно, травмувала чоловіка, не зупинилася.

Слідчі встановлюють місцезнаходження автомобіля-втікача і звертаються до усіх, хто приблизно з 20:00 по 20:30 проїжджав селом Ішків і має в автомобілях відеореєстратори, надати відео та допомогти встановити особу порушника. Анонімність гарантується.

Працівники поліції дані факти внесли в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.