Чотири автопригоди трапилося на дорогах Тернопільщини впродовж 11-13 лютого

Автопригоду із травмованими зареєстрували працівники поліції в Шумську. Близько 19:00 11 лютого на автодорозі Остріг-Кременець-Почаїв, водій автомобіля VOLKSWAGEN SHARAN не врахував дорожньої ситуації та зіткнувся з велосипедистом, 1945 року народження. В результаті удару чоловіка з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався в насип землі водій автомобіля BMW X5. Аварія трапилася на автодорозі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ, неподалік села Гончарівка Монастириської територіальної громади. На момент автопригоди в салоні перебувало двоє пасажирів. Їх з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Водій попередньо тверезий.

Дві автопригоди з летальними наслідками трапилося і в неділю. Водійка автомобіля ВАЗ-2106 на автодорозі Тернопіль-Скалат-Жванець, між селами Кривче та Гермаківка, близько 18:20 збила двох пішоходів. 56-річна жінка загинула на місці ДТП, іншу, 1977 року народження, госпіталізували до лікарні.

Фактично в цей самий час на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулося дві іномарки. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Polо виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Volkswagen Passat B5 в якому перебувало двоє пасажирів. В результаті удару, одну із жінок бригада швидкої доправила до лікарні, а 39-річна жителька Тернопільського району загинула на місці автопригоди.

Надавали меддопомогу і обом кермувальникам. Водія Volkswagen Polо правоохоронці затримали у лікарні згідно із статтею 208 КПК. За попередньою інформацією, на момент аварії він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння. Так це чи ні покаже експертиза.

Усі аварії внесені в ЄРДР згідно статті 286 Кримінального кодексу. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Якщо ви стали свідками якоїсь із автопригод або зафіксували аварію на відеореєстратор і може повідомити будь-які деталі, телефонуйте за номерами: 27-12-58; 067 471 66 23 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.