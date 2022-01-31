Три автопригоди зареєстрували поліцейські на дорогах області впродовж 29-31 січня

29 січня на автодорозі Кременець-Почаїв-Радивилів, між селом Дунаїв та Кременцем, не розминулися вантажівка та Mercedes. За попередньою інформацією, водій легкового транспортного засобу виїхав на смугу зустрічного руху де врізався у молоковоз марки ГАЗ.

В результаті удару вантажівка перекинулася, а її водій з травмами потрапив до лікарні. Кермувальник іншого авто втік з місця ДТП. Його місцеперебування встановлюють слідчі.

30 січня під колеса MITSUBISHI потрапила тернополянка, 1985 року народження. Вона переходила дорогу у межах пішохідного переходу. Її із тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення.

Близько 5:25 31 січня неподалік селища Вишнівець не розминулися автомобілі Volkswagen та Citroen. Обох водіїв з травмами бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні.

У всіх водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.