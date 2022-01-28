Престиж, популярність та високі результати у навчанні – досягнення колективу Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою за три роки роботи

Силу характеру, цілеспрямованість, наполегливість, повагу до людей та любов до Батьківщини – ці та інші риси характеру виховують у своїх учнів викладачі коледжу з посиленою військовою підготовкою, який знаходиться у Збаражі. Якщо кілька років тому даний навчальний заклад не міг пишатися своїми досягненнями та був на межі закриття, то тепер – це сучасна установа, де вчать і хочуть вчитися. Такі зміни вдалося досягти завдяки керівнику коледжу Вадиму Ластовицькому та його команді.

“Коли я сюди прийшов, перше, що я побачив, що тут зупинився розвиток десь 25 років тому. Щодо учнів, то не вистачало 85 курсантів – був недобір. Сьогодні у нас конкурс – 4 людини на місце, і багато чого зробили – від розвитку навчально-матеріальної бази і до реалізації наших випускників”, – розповідає керівник коледжу.

Основне завдання, яке поставив новий очільник перед педагогічним колективом – це створити усі умови для курсантів, аби вони хотіли тут вчитися та проживати, бо досягнення учнів – це показник роботи викладацького складу. Сьогодні у коледжі навчається 350 дітей з усієї України, 92 з них – дівчата.

“Результатом є те, що 90% наших випускників поступають у вищі навчальні заклади, 5% – у звичайні виші, а 5% йдуть працювати за спеціальністю. Більшість випускників ідуть у Збройні Сили України і пов’язують своє життя з армією”.

Живуть та навчаються курсанти коледжу згідно встановленого розпорядку дня. Підйом о 6:20, зарядка, шикування, уроки та різноманітні гуртки. Особливу увагу тут приділяють військовій дисципліні, яка проводиться за стандартами НАТО. Діти освоюють бойові мистецтва, вчаться користуватися різноманітною зброєю та не забувають про спорт. Форма одягу в коледжі – військова.

Унікальність нашого навчального закладу полягає в тому, що курсанти, окрім військової підготовки, здобувають ще й цивільні спеціальності такі як: програмісти, автослюсарі, трактористи всіх категорій, кухарі. В цьому році плануємо відкрити нову спеціальність з обслуговування альтернативних джерел живлення – сонячних батарей”.

Катерина Матвійків – третьокурсниця коледжу. Стати військовою – мрія дитинства. Дівчина виросла у родині військовослужбовця, а тому до дисципліни, порядку та спорту привчена. У 2021 році Катерина здобула титул “Міс чарівність” у конкурсі “Міс Тернопіль-2021″. Вона без сумнівів вирішила поміняти модний одяг та вишуканий стиль на військову форму.

“До вступу в коледж я зброю не тримала і для мене це було вперше. Я тут багато чого навчилася, що пов’язане з військовими. Мама переживала, а батько сказав, якщо я хочу пов’язати своє життя з військовою справою – триматися цілі і йти лише вперед”.

У вищий навчальний заклад військового спрямування планує поступати й Віталій Гандзюк. Військова форма викликали захоплення ще з дитячих років, а тому юнак вирішив після 9 класу втілити мрію і життя.

“Раніше я займався боротьбою, а коли поступив сюди, то зрозумів, що військова підготовка – це набагато серйозніше. Боротьба може бути хобі, а військова справа – це сила. Це захист себе, сім’ї та держави”.

У “Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою” створені усі умови для навчання та проживання – безкоштовне триразове харчування, відремонтовані класи та гуртожитки, оновлена їдальня. Тут виховують не лише фахівців, але й патріотів.