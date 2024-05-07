На Тернопільщині дільничний інспектор поліції виявив у чоловіка понад 50 набоїв до вогнепальної зброї

Розпивання спиртних напоїв у громадському місці та зберігання набоїв інкримінують працівники поліції жителю Тернопільського району.

Дільничний інспектор Збаража, обстежуючи ввірену йому територію, на зупинці громадського транспорту побачив чоловіка, який вживав алкоголь.

На порушника склали адміністративний протокол відповідно до статті 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді). Під час розмови з дільничним чоловік поводився підозріло, а тому правоохоронець провів поверхневу перевірку.

У рюкзаку жителя Байковецької громади поліцейський виявив 53 патрони до вогнепальної зброї. Чоловік сказав, що заборонені предмети знайшов на сміттєзвалищі й вирішив залишити їх собі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Набої вилучили та передали на експертизу.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.