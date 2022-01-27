Житель Золотопотіцької селищної громади понесе відповідальність за незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду

Про злочин проти довкілля співробітникам Бучацького відділення поліції повідомив лісник. Під час обстеження території він помітив чоловіка, який на мінітракторі вивозив з лісу деревину.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що порубка була здійснена на території, яка відноситься до природно-заповідного фонду. Дерева породи граб зрізав 34-річний житель Золотопотіцької селищної громади. Будь-яких дозвільних документів у нього не було.

Правоохоронці вилучили у чоловіка мінітрактор та зрубану деревину. Розмір завданих збитків встановлюється.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 (незаконна порубка дерев, захисних та інших лісових насадженнях, вчинені на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.