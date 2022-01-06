Запрошуємо вступників на навчання у Національній академії СБУ

До 01 лютого триває відбір кандидатів на здобуття вищої освіти у єдиному в Україні військовому навчальному закладі контррозвідувального спрямування – Національній академії Служби безпеки України.

Хто може претендувати на звання курсанта Національної академії СБУ:

• тернополяни та жителі області, які мають повну загальну середню освіту і прагнуть стати співробітниками сучасної української спецслужби.

За якими спеціальностями є можливість здобути вищу освіту:

• Державна безпека (поглиблене вивчення іноземних мов);

• Державна безпека (поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін);

• Державна безпека (поглиблене вивчення правових дисциплін);

• Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері);

• Філологія (переклад у сфері забезпечення державної безпеки).

Що необхідно, щоб стати курсантом Національної академії СБУ:

• ознайомитись із Правилами прийому до Національної академії СБУ на сайті Академії (https://bit.ly/3JJKa7Y);

• обрати спеціальність та спеціалізацію;

• до 01 лютого звернутися до обласного управління СБУ із заявою встановленого зразка (https://bit.ly/3JCpZsm).

Це лише перші кроки, проте вони основні. Далі на Вас чекатиме багатоетапне вивчення й перевірка. Кращі з кращих будуть направлені на вступні випробування у Академію.

Якщо Ви прагнете захищати державну безпеку та служити в сучасній українській спецслужбі, то Національна академія Служби безпеки України – саме для вас!

Довідки за телефонами: (0352) 27-94-14 та (0352) 27-93-74.

сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області