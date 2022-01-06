Запрошуємо вступників на навчання у Національній академії СБУ

До 01 лютого триває відбір кандидатів на здобуття вищої освіти у єдиному в Україні військовому навчальному закладі контррозвідувального спрямування – Національній академії Служби безпеки України.
Хто може претендувати на звання курсанта Національної академії СБУ:
• тернополяни та жителі області, які мають повну загальну середню освіту і прагнуть стати співробітниками сучасної української спецслужби.
За якими спеціальностями є можливість здобути вищу освіту:
• Державна безпека (поглиблене вивчення іноземних мов);
• Державна безпека (поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін);
• Державна безпека (поглиблене вивчення правових дисциплін);
• Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері);
• Філологія (переклад у сфері забезпечення державної безпеки).
Що необхідно, щоб стати курсантом Національної академії СБУ:
• ознайомитись із Правилами прийому до Національної академії СБУ на сайті Академії (https://bit.ly/3JJKa7Y);
• обрати спеціальність та спеціалізацію;
• до 01 лютого звернутися до обласного управління СБУ із заявою встановленого зразка (https://bit.ly/3JCpZsm).
Це лише перші кроки, проте вони основні. Далі на Вас чекатиме багатоетапне вивчення й перевірка. Кращі з кращих будуть направлені на вступні випробування у Академію.
Якщо Ви прагнете захищати державну безпеку та служити в сучасній українській спецслужбі, то Національна академія Служби безпеки України – саме для вас!
Довідки за телефонами: (0352) 27-94-14 та (0352) 27-93-74.
сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
УСБУ в Тернопільській області