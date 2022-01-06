Під час різдвяних свят поліцейські працюватимуть в посиленому режимі

У період з 6 по 10 січня правоохоронці області нестимуть службу в посиленому варіанті. Вони патрулюватимуть населені пункти, чергуватимуть поблизу культових споруд, у місцях масового скупчення та святкування громадян.

За інформацією управління превентивної діяльності, під час заходів з нагоди святкування Різдва до забезпечення публічного порядку залучать 638 працівників поліції. Попередньо, богослужіння відбудуться у понад 1500 релігійних громадах краю. Правоохоронці чергуватимуть поблизу храмів, де проходитимуть відправи.

Особливу увагу буде приділено культовим спорудам, які відвідує значна кількість громадян, 23 населеним пунктам в яких встановлено почергове користування культовими спорудами та 26 населеним пунктам у яких відбувалися переходи із однієї конфесії в іншу.

На робочих місця чергуватимуть вибухотехніки та кінологи для реагування на повідомлення про виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів.

Поліцейські закликають не забувати про карантинні обмеження: уникати скупчення людей, використовувати засоби індивідуального захисту.