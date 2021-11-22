Знаю, не мовчу, дію : працівники прокуратури та поліцейські навчали дітей протидіяти жорстокості

Проблема булінгу не втрачає своєї актуальності. Незважаючи на те, що подібна тематика завжди піднімається у навчальних закладах на виховних заняттях, вчителі впевнені, що саме правоохоронці уміють донести її до підлітків по особливому.

Правовий урок провели для учнів загальноосвітньої школи №10 поліцейські спільно з працівниками Тернопільської обласної прокуратури

Старший інспектор ювенальної превенції Нацполіції краю Микола Подлецький розповів, що термін – «булінг» об’єднує у собі такі негативні явища, як залякування, знущання, побиття та навіть псування майна і, на жаль, це не проблема однієї дитини чи одного навчального закладу. З початку року правоохоронці вже задокументували 29 фактів такої протиправної поведінки.

Начальник відділу захисту прав дітей та протидії насильству Тернопільської обласної прокуратури Марина Чудопалова поінформувала, куди звертатися за допомогою у разі шкільного приниження, адже часто кривдники залишаються безкарними. Вона зазначила, що навіть поодинокий випадок цькування залишає глибокий емоційний слід, не тільки у жертви, а й у свідків булінгу і саме тому важливо не мовчати, а говорити про проблему.

Дізналися учні і про відповідальність за принизливі та недопустимі вчинки до однолітків та до кого вона застосовується. Дітям наголосили, що законодавством передбачене покарання не тільки за вчинення, але й за приховування випадків булінгу. За кривдників віком до 16 років відповідатимуть їх батьки, а з порушниками буде проводитися профілактична робота.

Дітей гості закликали зростати дружніми, підтримувати один одного та роздали пізнавальні буклети.