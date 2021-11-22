Сектор дізнання Тернопільщини святкує річницю з дня створення

Сектор дізнання Головного управління Нацполіції Тернопільщини 22 листопада святкує річницю з дня створення. Його очолює майор поліції Андрій Гожій.

Згідно Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” кардинальних змін зазнала класифікація кримінальних правопорушень, введено поняття кримінального проступку.

“Під компетенцію дізнавачів перейшло більше половини кримінальних правопорушень, які раніше розслідували слідчі. А саме – кримінальні проступки. За такі правопорушення передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Кримінальні правопорушення, за вчинення яких передбачені більш тяжкі види покарань, віднесені до категорії злочинів”, – розповідає Андрій Гожій.

До найбільш поширених проступків належать легкі тілесні ушкодження, побої, погрози вбивством, ухилення від сплати аліментів, проникнення до житла, крадіжки та шахрайства, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту, підробка документів та інше.

“Розслідування усіх кримінальних проступків проходить за спрощеною процедурою. Всі зібрані матеріали дізнання передаються прокурору, а досудове розслідування ми маємо закінчувати не пізніше 72 годин після повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку”.

Сьогодні в секторі дізнання Тернопільщини працює 65 людей, але цієї кількості, каже очільник підрозділу, не вистачає. Один дізнавач в місяць повинен розібратися та довести до логічного завершення в середньому сімнадцять справ. Це важко.

За словами Андрія Гожія, за 10 місяців цього року його підлеглі опрацювали 4117 кримінальних проступків, до суду направили 1140 справ, 2650 – закрили.

В Головному управління Нацполіції Тернопільщини конкурси на посади дізнавачів тривають. Бажаючі можуть зареєструватися на сайті, зібрати необхідні документи та спробувати свої сили в поліцейській справі.