Зведений загін тернопільських поліцейських вирушив в зону проведення Операції об’єднаних сил

У понеділок, 15 листопада, зведений загін поліцейських Тернопільщини поїхав на схід України, щоб змінити на бойовому посту своїх колег, котрі вже понад два місяці несуть там службу.

Тернопільські правоохоронці їздять у відрядження в зону ООС з літа 2014 року. За цей час зарекомендували себе відповідальними та сумлінними у ставленні до службових обов’язків.

Підтримати та провести правоохоронців прийшли керівники обласної держадміністрації, поліції області, колеги, друзі та рідні. З настановами до підлеглих звернувся начальник ГУНП краю Олександр Богомол:

«Ви – обличчя Західного регіону, сумлінно несіть службу, проявляйте толерантність при спілкуванні з людьми, не забувайте про дисципліну та заходи особистої безпеки».

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш подякував поліцейським за їхню щоденну службу та побажав повернутися додому у повному складі.

До зведеного загону увійшли бійці роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» та співробітники із різних підрозділів поліції області. Вони вже не раз бували на сході, тож добре знають свої основні обов’язки.

«Ми здійснюватимемо контрольно-пропускний режим, перевірятимемо документи у людей, транспорт на предмет виявлення наркотичних, вибухових та заборонених речовин. Зі своїми завданнями впораємося на відмінно», – розповідає інспектор роти «Тернопіль» Назарій Климчук.

Після спільної молитви та благословення священників зведений загін вирушив у далеку дорогу.