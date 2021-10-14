Україна відзначає три славетних свята – День захисника Вітчизни, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці

День захисника Вітчизни є особливим для тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю від агресора. Це свято особливе, бо нагадує нам про громадянський обов’язок і важливе призначення кожного – оберігати і захищати Батьківщину. Вклоняюся подвигу тих, хто віддав своє життя в ім’я свободи України, мужньо захищаючи рідну землю.

Кожен поліцейський своєю справою має постійно підтверджувати право носити почесне звання – захисник України. Окрема подяка поліцейським, котрі з перших днів проведення спершу Антитерористичної операції, а нині – Операції об’єднаних сил, самовіддано несуть службу на Сході України, неухильно виконуючи покладені на них обов’язки.

Хочу висловити найщиріші вітання учасникам бойових дій, військовослужбовцям, ветеранам та усім воїнам, які надійно стоять на захисті суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості держави, їхній незламній силі та героїзму.

Дякую Вам за відданість Україні та її народу! Бажаю Вам і Вашим сім’ям міцного здоров’я, щастя, життєвих гараздів, міцності духу, родинного миру та спокою. Нехай любов до України й людська шана надихають вас на нові звершення у благородній справі вірного служіння Українському народові!

Олександр Богомол,

начальник ГУНП в Тернопільській області,

генерал поліції третього рангу