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З початку року тернопільські поліцейські винесли понад 1 900 термінових заборонних приписів за фактами домашнього насильства

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Упродовж січня-серпня співробітники територіальних підрозділів поліції області здійснили понад 7 600 виїздів на повідомлення про вчинення домашнього насильства.

Як розповідає старший інспектор відділу дільничних офіцерів  управління превентивної діяльності ГУНП в області Дмитро Адамович, за результатами проведених перевірок правоохоронці склали 3 726 адмінпротоколів на сімейних дебоширів та розпочали 198 кримінальних проваджень.

Найбільше зверталися за допомогою жінки. Від них надійшло понад 2 300 повідомлень. Потерпали від насильства в родинах і діти. Таких фактів задокументовано 65.

На профілактичному обліку поліції Тернопільщини за вчинення домашнього насильства перебуває понад 2 908 осіб, з яких – 314  жінок.

За вісім місяців правоохоронці винесли 1 917 термінових заборонних приписів на кривдників. Основна мета застосування такого заходу  – негайне припинення насильства, убезпечення постраждалої особи від подальших дій агресора, а також надання їй можливості отримати допомогу від інших суб’єктів.

Нагадаємо, за вчинення домашнього насильства передбачена адміністративна відповідальність: штраф, виправні роботи або ізолятор до 7 діб, але в разі трьох і більше порушень правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Тоді це загрожує кривдникам громадськими роботами від 150 до 240 годин, арештом до шести місяців або обмеженням волі до п’яти років, позбавленням волі до двох років.

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