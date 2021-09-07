Правоохоронці силових структур Тернопільщини змагалися у чемпіонаті з легкоатлетичного кросу

Чемпіонат обласної організації ФСТ «Динамо» України з легкоатлетичного кросу за програмою „Динаміада-2021” відбувся в вівторок, 7 вересня в Тернополі. Щороку учасники змагань удосконалюють навички з бігу, щоб вивести свою команду на новий рівень і перемогти.

У кросі взяли участь 35 найкращих спортсменів, з них 9 різних команд колективів фізичної культури правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб області.

До програми змагань входив біг на дистанції 1000, 3000 та 5000 метрів. Участь брали, як чоловіки так і жінки.

Переможцем загальнокомандного комплексного заліку обласних змагань стала команда Головного другого батальйону в/ч 3002 Національної гвардії України. Другу сходинку посіла команда Управління поліції охорони, а бронзу виборола команда Управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

В особистому заліку серед жінок у дистанції 1000 метрів золото здобула працівниця Нацгвардії Любов Дереш, а серед чоловіків – рятувальник Назар Даньків. У кросі на 3000 та 5000 метрів призові місця посіли нацгвардієць Чорній Назар й працівник УПО Руслан Даньків.

Переможців та призерів змагань нагородили кубками, дипломами та грамотами Тернопільської обласної організації «Динамо».