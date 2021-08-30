Команда Управління поліції охорони виборола першість у чемпіонаті з волейболу серед правоохоронних структур Тернопільщини

Чемпіонат обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України з волейболу відбувся у Тернополі. Участь у спортивних баталіях взяли 7 збірних команд силових структур області.

Як розповів заступник голови обласного динамівського осередку Володимир Небесний, чемпіонат проводився за програмою обласних динамівських комплексних змагань «Динаміада-2021». Серед учасників – команди Головного управління Національної поліції в області, Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, Управління поліції охорони, Управління Служби безпеки, Управління судової охорони, Тернопільського районного управління поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Перше місце виборола команда Управління поліції охорони.

Кубок за друге місце дістався рятувальникам, третю сходинку посіли представники Головного управління Нацполіції області. У номінації кращий гравець відзначений Олег Теслюк (команда Управління Служби безпеки).

Переможців та учасників волейбольних змагань нагородили голова обласної організації «Динамо» Олександр Богомол та члени президії – керівники силових структур області. Спортсменам вручили кубки та дипломи.

Генерал поліції третього рангу Олександр Богомол подякував гравцям за участь у чемпіонаті та командну роботу.