Дільничні Бучацького відділення поліції виявили у місцевого мешканця незаконну зброю

Незаконне поводження зі зброєю інкримінують поліцейські жителю Золотопотіцької селищної громади.

Під час відпрацювання території обслуговування дільничний офіцер Бучацького відділення поліції отримав інформацію про те, що один із місцевих жителів зберігає вдома заборонені предмети. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено дві одиниці мисливської зброї часів Другої світової війни, 40 набоїв та майже 200 грамів пороху.

Речові докази вилучили та направили на експертизу. Поліцейські встановлюють, звідки чоловік взяв небезпечні предмети.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.