Одна людина загинула, троє отримали травми – поліцейські Тернопільщини розслідують чотири ДТП

У вівторок, першого червня, у Тернополі правоохоронці зареєстрували два наїзди на пішоходів. Потерпілих госпіталізували.

На вулиці Київська о 10:26 водій автомобіля ЗАЗ Sens збив перехожу, 1945 року народження. У жінки – закритий перелом гомілки. За попередніми даними, пенсіонерка вийшла з-за припаркованого авто і почала переходити дорогу за межами пішохідного переходу.

Ще одна автопригода в обласному центрі трапилася близько 14:00 на Купчинського. Водій Citroen Jumper в дворі будинку допустив наїзд на 47-річного місцевого мешканця. У чоловіка медики констатували відкритий перелом ноги.

З тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні потрапив 58-річний тернополянин. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий рухався центральною дорогою на велосипеді. В цей момент водій припаркованого авто відкрив двері і в них врізався велосипедист.

Дорожньо-транспортну пригоду з летальними наслідками зареєстрували поліцейські в Підгайцях. В селі Угринів чоловік, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу. Після цього транспортний засіб перекинувся. Від отриманих травм 23-річний чоловік помер ще до приїзду поліції та швидкої.

Усі автопригоди правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.