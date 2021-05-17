На Тернопільщині перекинувся мікроавтобус з п’ятьма пасажирами

Перевищення швидкості на повороті – попередня причина дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині. 16 травня на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Колодне Тернопільського району, водій мікроавтобуса Volkswagen T4 з’їхав з дороги в кювет та перекинувся.

На момент аварії в транспортному засобі, крім водія, перебувало п’ятеро пасажирів. Усі – уродженці Житомирської області.

У двох потерпілих медики констатували тілесні ушкодження середньої тяжкості. Водія та інших пасажирів після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває слідство.