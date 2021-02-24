Працівники поліції Тернопільщини співпрацюватимуть з Міністерством юстиції

Меморандум про співпрацю підписали 24 лютого очільники Нацполіції та патрульної поліції краю Олександр Богомол і Богдан Шевчук з представниками державного підприємства СЕТАМ та Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ). Документ передбачає вирішення питань щодо належної сплати штрафів боржниками завдяки розшуку їх автомобілів.

Як розповіла керівник міжрегіонального управління Міністерства юстиції Вікторія Васильчук, даний проект є пілотним, адже механізм затримки авто боржника та його реалізація задля сплати боргів досі не відпрацьований. Саме взаємодія органів юстиції та поліцейських має посилити контроль серед власників транспорту, які ухиляються сплачувати штрафи чи аліменти.

Суть проекту полягає в наступному: відеокамери виявляють та фіксують транспорт. На місце події виїжджатимуть працівники поліції. Заступник начальника УОАЗОР ГУНП в Тернопільській області Роман Бовсуновський зазначив що на території області функціонують 70 засобів відеофіксації з функцією розпізнавання державних знаків, які й виявлятимуть штрафників.

Заступник начальника управління Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, начальник управління забезпечення примусового виконання рішень в Тернопільській області Андрій Хічій уточнив, що всі громадяни матимуть змогу погасити борги одразу, через банківські мобільні додатки чи планшет поліцейського, або ж його автівку буде тимчасово затримано.

Послуги з евакуації, зберігання, а у разі несплати боргів – продажу автомобіля надаватиме державне підприємство СЕТАМ.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол зазначив, що усі сторони налаштовані на активну взаємодію, аби спільний проект розпочав належно функціонувати.