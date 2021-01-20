Чиновника Тернопільської ОДА затримали за вимагання неправомірної вигоди

Слідчими слідчого управління та відділення №1 (м.Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в області задокументовано факт вимагання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.

У ході досудового розслідування встановлено, що виконуючий обов‘язки начальника одного з управлінь Тернопільської ОДА вимагав у фізичної особи-підприємця неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США за вирішення питання щодо підключення нежитлового приміщення до електроживлення.

20 січня під час отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 400 доларів чиновника було затримано відповідно до статті 208 КПК України.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.368 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Тернопільською місцевою прокуратурою.