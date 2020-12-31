Шановні краяни! Від щирого серця здоровлю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!

Ми з нетерпінням чекаємо на ці святкові дні, маючи надію, що будуть зміни на краще, що врешті зможемо подолати пандемію, бо стільки всього не вдалося зреалізувати в умовах карантину та обмежень.

Щиро вірю, що 2021-ий рік стане значущим для кожного з нас. Кажуть, не треба сумувати за минулим, а тішитися з того, що дарує життя. Ми варті щасливого майбутнього, тому докладаймо зусиль, аби здійснити його для себе, своїх дітей.

Найперше моє побажання – спокою і процвітання - для нашої країни, для кожної родини, для кожної оселі! Зичу усім міцного здоров’я, безмежного особистого щастя, родинного затишку, незламного духовного гарту, життєвих гараздів та статків. Будьте радісні й веселі у новому році.

начальник ГУНП в Тернопільській області

Олександр БОГОМОЛ