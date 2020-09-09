Зловмисники обирають об’єктом злочину – велосипеди

Незважаючи на чималу кількість застереження, жителі області продовжують втрачати свої велосипеди. Громадяни нехтують елементарними правилами безпеки залишаючи майно в легкодоступних місцях, тим самим допомагають невідомим вчиняти протиправне.

Свій ровер втратив й житель обласного центру. Чоловік розповів поліцейським, що зберігав транспорт в під’їзді багатоповерхівки. Від рук зловмисника його не врятував й трос-замок, яким він пристебнув велосипед. Завданні збитки потерпілий оцінив на суму понад 4000 гривень.

Поліцейські звертаються до жителів Тернопільщини, аби ті пам’ятали, що зловмисники завжди полюють на легку наживу. На злочин ідуть особи, які шукають легкий спосіб збагатитись. Викрадене зловмисники реалізують в ломбарди, аби виручити за них кошти.

На все-про все крадіям необхідно пару секунд, аби оперативно зникнути з вашим байком.

Працівники поліції просять жителів області не залишати ваші велосипеди в під’їздах, в сушарнях та легкодоступних місцях, аби потім не дивуватися, що ваш ровер зник.

У разі, якщо ви потерпіли від рук невідомих, не зволікайте, телефонуйте в поліцію.