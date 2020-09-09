Чортківські поліцейські підозрюють жителя району у трьох крадіжках приватного майна

Зловмисник, 22-річний житель одного із сіл Чортківського району, лише місяць тому звільнився з місць позбавлення волі та знову почав вчиняти протиправне.

Із повідомленням про крадіжку до співробітників місцевої поліції звернувся 49-річний чоловік. У нього у хостелі викрали гаманець, в якому було 1600 гривень. Правоохоронці з’ясували обставини події та розшукали зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 22-річний житель району.

В ході проведення розслідування поліцейські також встановили, що чортківчанин причетний ще до двох крадіжок. З будинку своєї родички поцупив мобільний телефон. Збитки жінка оцінила у три тисячі гривень. Також потерпів від зловмисника його знайомий. У нього він витягнув з гаманця три тисячі гривень.

Триває досудове розслідування. Дії чортківчанина слідчі кваліфікують за частиною 2 статті185 ККУ – крадіжка. За вчинене йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.