Безпека дітей під час навчального року в умовах карантину – тема спільної наради поліцейських з освітянами та представниками органів державної влади

Дотримання правил карантину в закладах освіти, реалізація превентивних заходів, передбачених програмою «Безпечний 2020/2021 навчальний рік» обговорили під час спільної координаційної наради, яка відбулася в Головному управлінні Нацполіції області.

Участь у заході взяли керівники служб управління превентивної діяльності ГУНП, представники ОДА та Держпродспоживслужби.

- Створення безпечних умов для навчання в умовах пандемії – наше основне задання, – зазначив заступник начальника УПД ГУНП Василь Дідух. – У цьому напрямку ми маємо об’єднати зусилля.

На недопущенні проявів булінгу, фактів насильства щодо неповнолітніх, зокрема, у сім’ях, акцентував увагу старший інспектор відділу ювенальної превенції ГУНП Микола Подлецький. Відповідно до наказу МВС, з серпня ювенальна поліція має брати на профілактичний облік дітей, які цькують інших учнів або вчителів.

- У яких умовах не проходив би навчальний рік, ми повинні й надалі посилено стежити за тим, аби не чинилося протиправне відносно неповнолітніх або за їх участю.

Серед інших питань, які обговорили присутні: контроль за відвідуванням учнями занять, дотримання протиепідемічних заходів під час освітнього процесу, забезпечення публічної безпеки та порядку в навчальних закладах.

Відтак учасники наради домовилися про продовження співпраці, обмін інформацією та проведення спільних превентивних заходів задля безпечного навчання школярів.