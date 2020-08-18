Правоохоронці склали 28 адмінпротоколів за порушення карантинних правил

Виконання обмежувальних заходів перевізниками, ресторанами та розважальними закладами перевіряють співробітники поліції. Насамперед, правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу, а протоколи складають лише у тих випадках, коли люди не реагують на зауваження та порушують закон.

З 17 серпня почало діяти нове епідемічне зонування регіонів. На Тернопільщині у помаранчевій зоні – місто Чортків та Тернопільський район, а у жовтій – міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони. Поліція у посиленому режимі перевіряє громадський транспорт, заклади харчування та інші суб’єкти господарювання щодо дотримання карантинних заходів відповідно до епідемічного поділу.

Як повідомив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький, основна увага правоохоронців зосереджена на превентивній роботі, роз’ясненні обмежень, які діють. В області в посиленому режимі працюють поліцейські мобільні групи, які здійснюють перевірку виконання карантинних вимoг у закладах громадського харчування та сфери пoслуг, а такoж у грoмадськoму транспoрті.

За минулу добу поліцейські склали 28 адмінпротоколів за ст.44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей. Найбільше – на перевізників, заклади харчування та торгівлі.

Так, у Тернополі, Чорткові, Шумську та Тернопільському районі поліцейські склали адмінпротоколи на водіїв пасажирських автобусів за перевезення людей у понад встановлену норму. Нагадаємо, згідно встановлених карантинних обмежень у громадському транспорті, який курсує в населених пунктах «помаранчевої зони», дозволено перевезення пасажирів не більше ніж 50 відсотків кількості місць для сидіння, а у «жовтій» та «зеленій» зонах – лише пасажирів на сидячих місцях.

Правоохоронці вкотре звертаються до жителів області дотримуватися карантину: носити маску в громадських місцях, дотримуватися соціальної дистанцій, користуватися дезінфікуючими засобами.