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Правоохоронці склали 28 адмінпротоколів за порушення карантинних правил

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Виконання обмежувальних заходів перевізниками, ресторанами та розважальними закладами перевіряють співробітники поліції. Насамперед, правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу, а протоколи складають лише у тих випадках, коли люди не реагують на зауваження та порушують закон.

З 17 серпня почало діяти нове епідемічне зонування регіонів. На Тернопільщині у помаранчевій зоні –  місто Чортків та Тернопільський район, а у жовтій – міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони. Поліція у посиленому режимі перевіряє громадський транспорт, заклади харчування та інші суб’єкти господарювання щодо дотримання карантинних заходів відповідно до епідемічного поділу.

Як повідомив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький,  основна увага правоохоронців зосереджена на превентивній роботі, роз’ясненні обмежень, які діють.  В області в посиленому режимі працюють поліцейські мобільні групи, які здійснюють перевірку виконання карантинних вимoг у закладах громадського харчування та сфери пoслуг, а такoж у грoмадськoму транспoрті.

За минулу добу поліцейські склали 28 адмінпротоколів за ст.44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей. Найбільше – на перевізників, заклади харчування та торгівлі.

Так, у Тернополі, Чорткові, Шумську та Тернопільському районі поліцейські  склали адмінпротоколи на водіїв пасажирських автобусів за перевезення людей у понад встановлену норму. Нагадаємо, згідно встановлених  карантинних обмежень у громадському транспорті, який курсує в населених пунктах «помаранчевої зони»,  дозволено перевезення пасажирів не більше  ніж 50 відсотків кількості місць для сидіння, а у «жовтій» та «зеленій» зонах – лише  пасажирів на сидячих місцях.

Правоохоронці вкотре звертаються до жителів області дотримуватися карантину: носити маску в громадських місцях, дотримуватися соціальної дистанцій, користуватися дезінфікуючими засобами.

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