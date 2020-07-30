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На Борщівщині зіткнулися мотоцикл та іномарка

Категорія: ДТП

Автопригоду з потерпілими задокументували поліцейські 29 липня близько 10 години на автодорозі «Тернопіль-Скалат-Борщів-Жванець».

Через недотримання безпечної швидкості та інтервалу між транспортними засобами, на дорозі  зіткнулися  автомобіль «Мерседес» та мотоцикл «Вайпер».  У результаті пригоди, в лікарню з переломами та травмою голови потрапив водій мототранспорту.

Транспортні засоби поліцейські помістили на арештмайданчик, за фактом події розпочато кримінальне провадження згідно частини 1 статті 286  ККУ. Триває розслідування.

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