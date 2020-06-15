П’янка за кермом – одна з причин автопригод, які трапилися минулими вихідними на Тернопільщині

З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапив мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 12 червня в селі Сапогів Борщівського відділення. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій мотоцикла Viper, 1999 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіля ГАЗ-3110.

В результаті удару мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його бригада швидкої допомоги доправила до лікарні. При попередньому огляді, медики констатували в потерпілого багатоуламковий перелом обох кісток правого передпліччя, закритий перелом гомілкової кістки.

Ще одна автопригода трапилася 13 червня у Тернополі на вулиці Степана Будного. Там не розминулися автомобілі ВАЗ 21130 та Mercedes-Benz S 350. У ході перевірки стало відомо, що кермувальник ВАЗу, рухаючись в напрямку перехрестя, не дотримався безпечної дистанції та врізався у іномарку, яка їхала попереду.

В травмпункт для надання меддопомоги із забоями, травмами та переломами доправили водія та пасажира з автомобіля ВАЗ.

В обох кермувальників відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

На Зборівщині 14 червня слідчі зареєстрували автопригоду в селі Оліїв. При виїзді правоохоронців стало відомо, що на автодорозі Почаїв-Зборів неповнолітній юнак разом з своїм пасажиром потрапив у аварію. Він сів за кермо мотоциклу Іж-Планета-5, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в дерево.

Водія і пасажира доправили до лікарні. Обидвоє потерпілих на момент аварії перебували у стані алкогольного сп’яніння. На кермувальника склали адмінпротокол згідно статті 130 КУпАП.

Вирішується питання про внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань і автопригода, яка трапилася на Кременеччині. Житель села Підлісці, керуючи автомобілем ВАЗ-2107,не впорався з керуванням, транспортний засіб злетів в кювет та перекинувся. Кермувальника з закритою черепно-мозковою травмою, переломом ребер госпіталізували в травматологічне відділення.

В ніч з 14 на 15 червня до медзакладу потрапили двоє людей. Про них на лінію “102″ повідомив черговий лікар. У ході перевірки стало відомо, що травми вони отримали в результаті ДТП, яка трапилася в Заліщицькому районі.

Чоловік керував мотоциклом, не впорався з керуванням та перекинувся. Транспорт заховав. До лікарні їх підвезла попутна машина. Пасажирка двоколісника у важкому стані. Попередньо водій був п’яний, але чоловік відмовився проходити освідчення. Триває слідство згідно статті 286 частина 2 ККУ.