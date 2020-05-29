З 1 червня додаткові поліцейські наряди забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху на території області

Головна мета превентивних заходів – посилення контролю за безпекою дорожнього руху, дотриманням Правил дорожнього руху водіями та пішоходами, запобігання загибелі та травмуванню людей на вулично-шляховій мережі області.

З 1 червня на дорогах області чергуватимуть додаткові поліцейські автопатрулі. До їх складу увійдуть працівники управління патрульної поліції в Тернопільській області та співробітники секторів реагування патрульної поліції територіальних підрозділів ГУНП. Вони стежитимуть за безпекою дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках доріг та в місцях найбільшої концентрації ДТП.

Поліцейські закликають громадян неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху! Завжди слід пам’ятати, що безпека на дорозі – це справа кожного і навіть незначне, здавалося би, порушення може стати причиною непоправної трагедії.