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Шестеро людей у трьох ДТП травмувалися 8 квітня на Тернопільщині

Категорія: ДТП

У Тернополі водій катка не впорався з керуванням та врізався в електроопору. Аварія трапилася 8 квітня близько 15:30.

В приймальне відділення університетської лікарні для надання меддопомоги привезли чоловіка, 1965 року народження. У жителя села Товстолуг медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс, закриту травму грудної клітки, перелом ключиці та інші забійні рани.

На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій катка не впорався з керуванням через механічні пошкодження техніки. Як результат – транспорт після зіткнення зі стовпом перекинувся.

Ще одну аварію того ж дня зареєстрували працівники поліції в Теребовлянському районі. Водій автомобіля SEAT TOLEDO з’їхав з дороги та опинився в кюветі. Перешкода, в яку врізався транспортний засіб, стала причиною перекидання іномарки.

На момент ДТП в салоні авто окрім кермувальника перебував ще й пасажир. Обох чоловіків госпіталізували до лікарні.

Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння – одна з ймовірних причин автопригоди в Бережанах. Близько 21:00 водій автомобіля Suzuki не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся у кюветі. Кермувальника із тілесними ушкодженнями доправили в травматологічне відділення. Проте, чи був водій напідпитку, стане відомо після медекспертизи. У чоловіка відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

Причини усіх автопригод встановлюватимуть слідчі.

Правоохоронці звертаються до учасників дорожнього руху бути обережними та не порушувати правил дорожнього руху.

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