Поліцейські Тернопільщини документують нові порушення карантинних заходів та допомагають потребуючим

Карантинні заходи на громадському транспорті чітко регламентують кількісне обмеження пасажирів – десять осіб.

За цим ретельно стежать співробітники патрульної поліції Тернопільщини і виявляють порушення.

На вулиці Бродівській в обласному центрі патрульні зупинили маршрутне таксі в якому замість десяти перебувало чотирнадцять осіб.

На своє виправдання водій переконує, що розуміє пасажирів, адже ті тривалий час очікують, аби добратися до потрібної локації.

-Люди просяться: зупинку-дві доїхати, зрештою, я не маю можливості кожного разу перевіряти, скільки в салоні людей, – виправдовується водій.

Та карантинні заходи запроваджені для того, аби їх дотримуватися. На водія поліцейські склали адміністративний протокол.

-Протокол складено за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні порушення та направлено до суду,- каже поліцейський патрульної служби Андрій Пиняка.

Вже вдруге до адміністративної відповідальності співробітники Ланівецького відділення поліції притягують місцеву жительку за недотримання правил карантину.

Бізнесвумен, не зважаючи на заборону, торгує в райцентрі будівельними матеріалами. Жінка вчора відмовилася зачиняти магазин, за що відносно неї було складений адміністративний протокол за статтею 44-3 КУАП.

Сьогодні крамниця знову відчинилася і поліцейські вдруге зібрали адміністративні матеріали та направили до суду. Якщо ланівчанка не припинить зумисне порушувати заборону – буде притягнена до кримінальної відповідальності.

Не лише стежити за дотриманням карантинних заходів, а й в цих непростих умовах допомагати потребуючим взялися правоохоронці.

-Співробітники підрозділів превенції, в тому числі дільничні офіцери та поліцейські секторів реагування патрульної поліції здійснюють обхід місць проживання самотніх осіб похилого віку, осіб, які знаходяться у скрутному фінансовому становищі, осіб з інвалідністю, інших, котрі потребують допомоги, у тому числі тих, що повернулись з «критичних» країн, з метою ініціювання перед органами влади місцевого самоврядування питання щодо встановлення у разі необхідності за ними соціального патронажу, – розповів начальник сектору дільничних офіцерів Тернопільського відділу поліції Петро Довгань.

Люди вдячні поліцейським за таку ініціативу, адже часто їм більше немає на кого розраховувати.