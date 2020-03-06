Тернопільські міграційники впродовж тижня видворили двох іноземців-порушників

5 березня міграційники виконали рішення суду щодо видворення з України 35-річного громадянина Азербайджану. Іноземець прибув в нашу країну з приватною метою за умовами безвізу, але не дотримався дозволених термінів перебування.

Посадові особи міграційної служби виявили порушника під час відпрацювання обласного центру і, відповідно до вимог законодавства, склали щодо нього адмінпротокол за статтею 203 КУпАП та прийняли рішення про примусове повернення в країну походження.

Коли і цією вимогою чоловік знехтував, Управління міграційної служби з вернулось до суду з позовом про його видворення.

Кількома днями раніше через тривале порушення міграційного законодавства Україну довелось примусово покинути і 45-річній громадянці Російської Федерації.

Управління ДМС України в Тернопільській області