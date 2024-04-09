Фізичне виховання загартовує: поліцейські Тернопільщини змагалися у легкоатлетичному кросі

Забіг відбувся на базі Тернопільської обласної організації ФСТ «Динамо» України. Командний дух та спортивна атмосфера показали наскільки підготовлені спортсмени. У кросі взяли участь 23 учасники, з них – 7 різних команд колективів правоохоронних органів.

Під час забігу жінки змагалися на дистанції 1000 метрів, а чоловіки – ще й на 3000 та 5000 метрів.

У загальнокомандному комплексного заліку обласних змагань перемогу здобули представники спецпідрозділу КОРД. Срібло вибороли поліцейські Тернопільського районного управління, а третю сходинку посіла команда Кременецького райвідділу поліції.

В особистому заліку серед жінок у дистанції 1000 метрів золото здобула працівниця роти поліції особливого призначення Христина Кіт, а серед чоловіків – оперуповноважений Тернопільського районного управління поліції Андрій Мельничук. У забігу на 3000 та 5000 метрів призові місця посіли бійці спецпідрозділу КОРД – Іван Доманський та Святослав Процюк.

Кращі команди та переможців легкоатлетичного кросу привітав начальник управління кадрового забезпечення Зіновій Кутний.

«Фізична підготовка є важливою складовою службової діяльності поліцейських підрозділів. Правоохоронцям доводиться працювати у складних умовах, де потрібно бути готовими реагувати на будь-які небезпечні ситуації. Саме тому приділяється особлива увага фізичному вихованню правоохоронців», – зазначив Зіновій Кутний.

Надалі кращих спортсменів залучатимуть до комплексних змагань «Динаміада-2024», які проходять між підрозділами силових структур області.