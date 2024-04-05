До уваги вступників: Львівський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання

Про особливості цьогорічної вступної кампанії до Львівського державного університет внутрішніх справ йшлося під час робочої зустрічі представників навчального закладу зі співробітникам кадрових підрозділів поліції Тернопільщини.

Підготовка висококваліфікованих фахівців для Національної поліції за різними напрямками діяльності – один із пріоритетів університету.

Про умови вступу до вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання та вимоги до кандидатів розповів перший проректор Львівського державного університет внутрішніх справ Тарас Созанський. Цього року університет здійснює навчання за державним замовленням за трьома спеціальностями: підготовка фахівців для органів досудового розслідування, кримінальної поліції та для правоохоронних інформаційних систем.

У 2024 році відбулися зміни у вступних випробуваннях, зокрема збільшився конкурсний прохідний бал для вступу та вимоги до здачі нормативів з фізичної підготовки. Абітурієнтам, які бажають навчатися у Львівському державному університеті внутрішніх справ, слід завчасно подбати про підготовку документів.

Вступити до університету на заочну форму навчання також можуть діючі працівники поліції. Про умови прийому на навчання для них та за якими спеціальностями здійснюється підготовка розповів директор центру заочного навчання Ігор Стахура.

Інформацією, яку отримали від представників вищого навчального закладу, співробітники кадрових підрозділів поліції Тернопільщини ознайомлять своїх колег на місцях, а також проведуть профорієнтаційну роботу серед абітурієнтів.

Більш детально про умови вступу до Львівського державного університет внутрішніх справ можна дізнатися на сайті навчального закладу, або ж звернувшись у сектор організації відбору управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за адресою: м.Тернопіль вулиця Валова, 11 або за номерами телефонів: 067-653-45-93, 067-653-77-28.