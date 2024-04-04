Поліція охорони: керуйте безпекою своєї оселі з телефона

Чи відомо вам, що керувати системою безпеки свого помешкання можливо дистанційно зі смартфона, встановивши там спеціальний мобільний застосунок? Для цього вам буде потрібний лише інтернет.

Замовники послуг Поліції охорони, які управляють охороною своїх помешкань через мобільний додаток, наголошують на таких його перевагах:

* змога вмикати сигналізацію вибірково, тобто лише в окремих кімнатах, будівлях чи на певних ділянках присадибної території;

* можливість у реальному часі бачити все, що «бачать» домофон і камери відеоспостереження;

* керування освітленням, опаленням, побутовими приладами тощо за наявності в помешканні системи «Розумний дім».

Якщо підʼєднати охоронну систему до головного пульта централізованого спостереження Поліції охорони, то

* у разі необхідності натиском на тривожну кнопку можна викликати наряд озброєних правоохоронців;

* якщо сигналізація спрацює, сповіщення отримає не тільки господар оселі, а й оператори пульта Поліції охорони – і група реагування негайно виїде за адресою спрацювання.

Також зі смартфона можливо керувати не тільки безпекою оселі, а й безпекою автомобіля, але це вже тема для іншої публікації.

Деталі – за номером 9899 або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області