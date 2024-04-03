Алгоритм безпеки вашої оселі від Поліції охорони складається з простих кроків.

1. Зателефонуйте на цілодобову лінію 9899 (дзвінки з мобільного безкоштовні) або замовте безкоштовну консультацію та обстеження свого житла на сайті https://securitypolice.com.ua/

2. Дочекайтеся візиту фахівця, висловіть йому свої побажання і поставте запитання, які вас цікавлять.

3. Оберіть охоронну систему, укладіть договір і оплатіть послугу будь-яким зручним для вас способом або найзручнішим – через сайт.

Монтування, обслуговування охоронної системи, цілодобовий нагляд за вашим помешканням і блискавичне реагування на спрацювання сигналізації – це вже не ваш клопіт, а відповідальність Поліції охорони.

Ось і все! Внаслідок простого алгоритму дій ваша оселя стане вашою фортецею.

Зробіть три кроки назустріч своїй безпеці!

Управління поліції охорони в Тернопільській області