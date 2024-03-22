Шановні батьки, весняні канікули, що в багатьох школах Тернопільщини розпочалися вже сьогодні, – привід нагадати дітям про правила безпеки, а саме:

* правила дорожнього руху;

* правила пожежної безпеки;

* правила для запобігання нещасних випадків, травмування, отруєння;

* правила щодо запобігання правопорушень та насильства над дітьми;

* правила щодо запобігання інфікування вірусними захворюваннями.

Пам’ятайте: незалежно від того, поруч ви зі своїми дітьми чи далеко від них, ви маєте бути впевненими в тому, що вони в безпеці.

Таку впевненість вам гарантує Поліція охорони – надійний партнер дорослих у створенні безпечного середовища для дітей. Зокрема й за допомогою персонального GPS-трекінгу.

Консультації та замовлення послуг – за номером 9899 або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області