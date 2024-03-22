Шановні батьки, весняні канікули, що в багатьох школах Тернопільщини розпочалися вже сьогодні, – привід нагадати дітям про правила безпеки, а саме:
* правила дорожнього руху;
* правила пожежної безпеки;
* правила для запобігання нещасних випадків, травмування, отруєння;
* правила щодо запобігання правопорушень та насильства над дітьми;
* правила щодо запобігання інфікування вірусними захворюваннями.
Пам’ятайте: незалежно від того, поруч ви зі своїми дітьми чи далеко від них, ви маєте бути впевненими в тому, що вони в безпеці.
Таку впевненість вам гарантує Поліція охорони – надійний партнер дорослих у створенні безпечного середовища для дітей. Зокрема й за допомогою персонального GPS-трекінгу.
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Управління поліції охорони в Тернопільській області